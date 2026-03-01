In un colpo di scena dalle conseguenze potenzialmente epocali per il Medio Oriente e la politica internazionale, l’Iran ha confermato la morte del suo leader supremo, l’ayatollah Ali Khamenei, all’età di 86 anni, dopo una serie di attacchi militari congiunti degli Stati Uniti e di Israele contro obiettivi strategici sul suolo iraniano. Lo hanno annunciato i media statali iraniani, che hanno definito il suo decesso un martirio e hanno dichiarato un periodo di lutto nazionale di 40 giorni. Conferma arrivata dopo ore di confusione e smentite contrastanti nei rapporti internazionali.

La ricostruzione

Le operazioni militari, iniziate sabato 28 febbraio sotto il nome di “Operation Epic Fury”, vedevano bombardamenti mirati contro infrastrutture militari, nuclei del complesso nucleare e la residenza personale di Khamenei a Teheran. Fonti governative statunitensi e israeliane avevano prima annunciato la sua morte, affermando di aver colpito con precisione il complesso dove il leader risiedeva e dove sarebbero deceduti, oltre a lui, alti funzionari militari e membri della sua cerchia familiare.

La notizia ha generato reazioni immediate e contrastanti all’interno dell’Iran. In alcune zone di Teheran e di altre città iraniane sono stati riportati applausi alle finestre e celebrazioni spontanee, con cittadini che hanno visto nell’accaduto la possibile fine di un’era di autoritarismo e repressione interna. Altri media internazionali, tuttavia, avevano inizialmente evidenziato smentite ufficiali da parte del governo di Teheran, che affermavano di non avere al momento conferme certe sulla sorte di Khamenei.

La reazione degli alleati di Washington e Tel Aviv è stata variegata: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito la morte di Khamenei un’occasione per il popolo iraniano di “riprendere il controllo del proprio destino”, mentre il primo ministro israeliano ha parlato di “segnali forti” che indicano la sua morte e ha promesso ulteriori azioni contro elementi del regime che, secondo lui, avevano perseguito terrorismo e destabilizzazione regionale per decenni.

Sul fronte diplomatico, l’Assemblea degli Esperti iraniana, l’organo costituzionale che deve eleggere il successore della Guida Suprema, si trova ora di fronte a un vuoto di potere senza precedenti nella storia repubblicana postrivoluzionaria. Tra gli analisti cresce la speculazione sulla possibile ascesa di figure come Ali Larijani, esponente influente vicino a Khamenei, ma nulla di ufficiale è stato annunciato.

Cosa succede adesso

A livello regionale, l’annuncio della morte del leader supremo ha subito scatenato una pesante escalation militare: l’Iran ha lanciato missili e attacchi droni contro obiettivi israeliani e basi statunitensi in diversi paesi del Golfo, provocando vittime e danni anche nei territori del vicino Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Qatar e Arabia Saudita. La chiusura dello Stretto di Hormuz e l’incertezza sui prossimi sviluppi hanno alimentato timori per un conflitto di più ampia portata, con impatti potenziali sui mercati globali dell’energia.

La figura di Ali Khamenei, che aveva assunto il potere nel 1989 dopo la morte di Ruhollah Khomeini, era da tempo simbolo della teocrazia iraniana, con un ruolo centrale nelle decisioni di politica interna ed estera, nella repressione delle proteste e nell’espansione dell’influenza di Teheran in paesi come Iraq, Libano, Siria e Yemen. La sua morte rappresenta quindi non solo un evento traumatico per la Repubblica Islamica, ma un potenziale punto di svolta per l’intera regione mediorientale.

In questa fase di forte instabilità, molte domande restano aperte: come reagirà la popolazione iraniana nella sua totalità, quale sarà il nuovo assetto del potere teocratico, e soprattutto se il conflitto in corso potrà essere contenuto o degenerare in un confronto più ampio tra potenze regionali e globali.

Nei prossimi giorni e settimane, la comunità internazionale seguirà con attenzione l’evoluzione di una situazione che potrebbe ridisegnare equilibri geopolitici delicati e avere ripercussioni durature ben oltre i confini dell’Iran e del Medio Oriente.