Questa notte, intorno all’una, un tragico incidente stradale ha tolto la vita a un uomo a Quartu, in via Marco Polo. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo su cui viaggiava è finito fuori strada terminando la sua corsa contro un guardrail.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari e un’ambulanza del 118, ma purtroppo per la vittima non c’era più nulla da fare. La polizia stradale ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo quanto confermato dalle autorità, nessun’altra auto è rimasta coinvolta nell’incidente.