Questa mattina, intorno alle 10:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti ad Assemini per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e uno scooter.

Gli uomini del 115 hanno provveduto a mettere in sicurezza entrambi i veicoli, mentre sul posto erano già presenti i sanitari del 118. Il conducente dello scooter è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso.

Per gli accertamenti e la gestione della viabilità sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.