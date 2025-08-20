Attimi di paura nelle prime ore del mattino a Nuraminis, in località Is Perderas, dove un 18enne è stato trovato seduto sul bordo di un dirupo profondo circa cinquanta metri, in apparente stato di disperazione.

A lanciare l’allarme è stato il titolare della cava di inerti, che ha notato il giovane in bilico su un gradone di pietra e ha subito chiamato i carabinieri. Sul posto è intervenuta la pattuglia della Stazione di Nuraminis che, con sangue freddo e grande sensibilità, ha avviato un lungo dialogo con il ragazzo. Un confronto paziente, fatto di ascolto e parole misurate, che ha permesso ai militari di convincerlo ad allontanarsi dal ciglio del precipizio.

Una volta accompagnato fuori dall’area, il 18enne è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato al Santissima Trinità di Cagliari per una valutazione specialistica e un trattamento sanitario volontario.