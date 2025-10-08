Venti incendi sono divampati oggi in diverse zone della Sardegna, ma solo uno ha richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il rogo più impegnativo si è sviluppato nelle campagne di Santa Giusta, in località S’Ungroni de Mandas, dove le fiamme hanno interessato un’area boschiva e rurale. Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Marrubiu e dal Nucleo GAUF di Oristano, con il supporto dell’elicottero decollato dalla base di Fenosu. A terra è intervenuta anche una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Arborea, che ha collaborato alle attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area.