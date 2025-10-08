Da anni subiva costanti maltrattamenti e abusi verbali e psicologici che a volte sono sfociati in veri e propri atti di violenza fisica, spesso avvenuti anche davanti ai suoi figli minori.

La drammatica situazione familiare nell'Oristanese, denunciata dalla donna, è giunta al culmine quando il compagno si è scagliato contro di lei, cercando di entrare in casa mentre i bambini erano presenti. La donna, spaventata per la sua incolumità e quella dei suoi figli, è riuscita a barricarsi all'interno della casa e ha chiamato il 112 in lacrime.

I carabinieri del Radiomobile sono intervenuti tempestivamente, bloccando l'uomo e mettendo in salvo la donna e i bambini. Lei stessa ha raccontato agli agenti tutto ciò che aveva subito, portando all'arresto del compagno 35enne per maltrattamenti in famiglia.