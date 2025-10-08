Oltre a medici e giornalisti, anche un'educatrice, un filosofo e un monaco buddista erano presenti a bordo della Flotilla bis fermata all'alba di oggi, mercoledì 8 ottobre, da Israele.

Tra di loro c'erano Riccardo Corradini, noto medico protagonista del documentario "Erasmus a Gaza"; Stefano Argenio, infermiere coordinatore della Terapia intensiva di un ospedale romano; Francesco Prinetti, medico attivista di Ultima Generazione a Torino; Elisabeth Di Luca, attivista pro-Palestina, educatrice e ricercatrice siciliana; Claudio Torrero, ex docente di filosofia diventato monaco buddista dopo aver scritto libri, saggi e articoli; e Vincenzo Fullone, filosofo calabrese fondatore della prima agenzia di comunicazione nella Striscia di Gaza, ora chef per amore della città.

Questi sei italiani viaggiavano sulla Conscience, l'imbarcazione principale, mentre su barche più piccole della Thousand Madleens to Gaza si trovavano Beatrice Lio, marittima veneta; Lorenzo Bresciani, neurologo dell'ospedale di Padova; e Lorenzo Mollicone, attivista e giornalista del magazine 'Scomodo'.