"Dal 7 ottobre 2023 a oggi, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, operante presso il ministero dell'Interno, ha registrato 733 segnalazioni per atti di antisemitismo, di cui 140 a Roma e 86 a Milano, con un fortissimo incremento rispetto al periodo pre-conflitto".

Sono le parole del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il quale ha risposto al question time della Camera, evidenziando che sono stati "rinforzati tutti i dispositivi di osservazione e controllo riferiti agli obiettivi sensibili riconducibili allo Stato di Israele e incrementato la collaborazione e lo scambio di informazioni con le realtà associative e le istituzioni ebraiche al fine di garantire un costante monitoraggio dei fattori di rischio e dei possibili bersagli su tutto il territorio nazionale".

"Questo Governo - ha proseguito il ministro - anche grazie ai più recenti strumenti normativi introdotti, continuerà a garantire l'incolumità dei cittadini e la piena libertà di riunirsi e manifestare pacificamente le proprie idee, senza rinunciare a valutare ogni altra misura in grado di migliorare ulteriormente la cornice di sicurezza in occasione delle manifestazioni di piazza".

SICUREZZA DURANTE I CORTEI

"Nel 2024 - ha ricordato ancora Piantedosi - sono state 2.069 le persone denunciate e 16 quelle arrestate nell'immediatezza delle manifestazioni. Nel 2025 le persone denunciate sono state 1.460 e 20 quelle arrestate sempre nell'immediatezza. Questi dati consentono di affermare che non deve in alcun modo passare l'idea che si possano vandalizzare impunemente le nostre città, danneggiando la proprietà pubblica e privata e mettendo in pericolo l'incolumità dei cittadini. Del resto, è apparso evidente come i disordini dei giorni scorsi avessero ben poco a che fare con le sorti del popolo palestinese".

PIANTEDOSI: "330 AGENTI FERITI"

"Dall'inizio dell'anno al 7 ottobre si sono tenute 8.674 manifestazioni di rilievo: in 242 casi sono state registrate criticità per l'ordine pubblico, con 330 feriti tra le Forze dell'ordine. Nello stesso periodo, rispetto al totale delle manifestazioni, 2.304 sono state a carattere pacifista e in 84 casi ci sono stati problemi di ordine pubblico, con 242 feriti tra gli operatori di polizia, di cui 146 soltanto negli ultimi dieci giorni". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time della Camera.

"Dopo l'attacco terroristico perpetrato da Hamas contro israeliani inermi e la conseguente eccessiva reazione di Israele - ha spiegato Piantedosi - le dinamiche della drammatica congiuntura internazionale si ripercuotono sulla sicurezza interna. In questo contesto, la libertà di manifestare, legata alla mobilitazione di solidarietà col popolo palestinese, certamente legittima, è stata, in più di una occasione, strumentalizzata da gruppi che hanno posto in essere in atti di puro e indiscriminato vandalismo e assalti violenti contro le Forze dell'ordine".

"In quei contesti - ha sottolineato - l'obiettivo prioritario è l'azione di contenimento alla quale fa sempre seguito un'approfondita attività di indagine delle Digos per denunciare all'Autorità giudiziaria gli autori di reati, anche grazie all'ampio materiale video-fotografico utile per identificare i soggetti coinvolti negli episodi di violenza".