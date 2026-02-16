Dalle prime ore di domani, martedì 17 febbraio, e sino alle 21 della stessa giornata si prevedono su tutta la Sardegna forti venti di maestrale, con locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca più probabili durante la prima parte della giornata. L'attenuazione è attesa dal pomeriggio, con venti che rimarranno comunque forti sino alla tarda serata: così l'avviso di condizioni meteo avverse per vento e mareggiate diramato dalla Protezione civile regionale.

Particolare attenzione viene raccomandata nelle zone alberate, anche lungo le strade, e nelle aree costiere più esposte al vento: le coste occidentali e settentrionali saranno infatti interessate da una mareggiata da nord-ovest con altezze significative superiori a quattro metri.

"La circolazione atmosferica sull'Europa centro occidentale - si legge nel bollettino - è dominata da un promontorio di alte pressioni sulla penisola iberica e un sistema di bassa pressione in transito sull'Adriatico, verso sud est. A seguito di questa configurazione, l'instaurarsi di un forte gradiente barico sul Mediterraneo occidentale darà luogo a intense correnti da nord ovest in intensificazione a partire dalla nottata tra lunedì e martedì".