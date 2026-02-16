Tre escursionisti sono stati salvati nella notte di ieri, domenica 15 febbraio, lungo la via ferrata di Plumare, nel territorio di Baunei, grazie all’intervento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) della Sardegna.

I tre stavano effettuando delle calate in corda quando sono rimasti bloccati su una parete. Hanno richiesto aiuto tramite l’app Georesq, che consente di geolocalizzare e inoltrare richieste di soccorso attive 24 ore su 24. L’allarme, ricevuto intorno alle 18 dalla Centrale di Sassari, ha subito permesso di trasmettere le coordinate delle loro posizioni alle squadre di soccorso.

Sul posto sono intervenuti tre tecnici della stazione Ogliastra, supportati da due uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza. Contestualmente è stato richiesto l’intervento dell’Aeronautica militare con l’elicottero dell’80° Centro Sar del 15° Stormo di Decimomannu. Il velivolo, con a bordo tre tecnici di elisoccorso del CNSAS, ha tentato di avvicinarsi alla parete, ma il forte vento di maestrale ha reso impossibile il recupero aereo.

Le squadre a terra hanno quindi raggiunto gli escursionisti, verificato le loro condizioni di salute e calati in sicurezza dalla cengia fino al sentiero, per poi riaccompagnarli alle auto.

Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite gravi e il tempestivo intervento delle squadre di soccorso ha evitato conseguenze più serie.