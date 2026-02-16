Otto persone in carcere, cinque agli arresti domiciliari, una sottoposta all'obbligo di dimora. Sono i provvedimenti eseguiti a Cagliari e nelle zone circostanti, dalle prime ore del mattino di oggi, lunedì 16 febbraio, in un'ampia operazione di Polizia giudiziaria della Polizia di Stato, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia, chiamata "Cavallo Pazzo".



Il blitz si concentra su gravi crimini legati alla criminalità organizzata, tra cui rapine, traffico di droga, stalking e reati contro la Pubblica Amministrazione, emersi da un'indagine dettagliata condotta dalla Squadra Mobile.



Numerosi equipaggi della Polizia di Stato, supportati dal Reparto Prevenzione Crimine, dal Reparto Volo e dalle unità cinofile.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO