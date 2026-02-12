Le immagini mostrano il sito archeologico delle Antiche Terme Romane di Fordongianus circondato dall’acqua: il fiume Tirso, gonfio per le piogge persistenti, ha sommerso l’area termale e le strutture circostanti. Allagati anche i bagni e il chioschetto gestito dalla Società Cooperativa Forum Traiani, che opera nel sito.

Uno scenario impressionante per uno dei complessi archeologici più importanti della Sardegna centro-occidentale, situato sulla riva sinistra del Tirso, nel territorio del Barigadu.

Le Terme Romane di Fordongianus sorgono dove un tempo si trovava l’antica città di Forum Traiani e rappresentano una testimonianza straordinaria della cultura termale romana.

Il complesso è formato da due distinti stabilimenti. Il primo, risalente al I secolo d.C., era utilizzato a scopi terapeutici ed era alimentato dalla sorgente naturale che ancora oggi sgorga alla temperatura di circa 54°C, mantenendo intatte le sue proprietà benefiche.

Il secondo stabilimento, databile al III secolo d.C., era collegato al primo da una scalinata che si affacciava sul portico della natatio ed era dotato di ambienti a temperatura differenziata chiamati frigidarium, tepidarium e calidarium.

IL VIDEO