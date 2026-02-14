Disavventura nella notte per cinque persone, rimaste bloccate in località Camedda, nel territorio di Ittiri, a causa dell’improvviso ingrossamento di un corso d’acqua che ha reso impossibile il rientro alle proprie abitazioni in sicurezza.

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori del Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari, insieme ai soccorritori acquatici e fluviali, che hanno operato in condizioni complesse utilizzando specifiche tecniche di soccorso in ambiente fluviale.

L’intervento si è concluso in tempi rapidi: tutte le persone coinvolte sono state raggiunte e tratte in salvo senza conseguenze.