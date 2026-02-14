Disagi alla circolazione sulla SS 200 dell’Anglona, nei pressi di Logulentu, dove una porzione di muro di sostegno è crollata sulla carreggiata a causa delle abbondanti piogge.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco della centrale, insieme al funzionario di guardia, che ha constatato la criticità e provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata. Il cedimento ha riguardato un tratto di muro a secco, finito sulla strada e causando l’ostruzione del passaggio dei veicoli.

Non si registrano feriti. Presenti anche la Polizia Locale e il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e la valutazione degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le operazioni sono ancora in corso.