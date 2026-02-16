Più di 450 peluches di un noto marchio presumibilmente contraffatto, molto popolare tra i bambini, oltre 6.000 carte da gioco e giocattoli vari con evidenti marchi contraffatti, insieme a 50 smartwatch di un rinomato marchio statunitense, tutti con lo stesso codice Imei e numero seriale, e oltre 2.800 sigarette elettroniche pronte alla vendita, contenenti nicotina pari a circa 67 kg di tabacco, oltre a più di 79.000 accessori per fumatori (filtri e cartine) detenuti e messi in vendita senza regolare autorizzazione, sono stati posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza di Sassari.

La scoperta durante un controllo in un deposito nella Zona Industriale di Sassari e in due negozi del capoluogo. I responsabili dei due negozi controllati sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria di Sassari per contraffazione e ricettazione, sulla base delle prove raccolte durante l'indagine preliminare.



Questa operazione di controllo, che ha anche impedito la commercializzazione di prodotti non conformi, rientra nell'ambito delle attività quotidiane della Guardia di Finanza per contrastare il commercio illegale, proteggere i consumatori, sostenere il Made in Italy e garantire un mercato competitivo per gli operatori economici onesti.