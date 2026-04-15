Tragedia a Bisceglie, dove un uomo di 61 anni avrebbe lanciato la moglie di 54 anni dal balcone della loro abitazione, per poi gettarsi a sua volta nel vuoto.

I corpi senza vita dei due coniugi, Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile, sono stati ritrovati uno accanto all’altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano, in via Vittorio Veneto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, i due sarebbero precipitati da un’altezza di circa tre metri. A fornire un primo racconto è stata una vicina di casa, che ha riferito ai carabinieri di aver sentito la donna urlare prima di vederla cadere.

Sempre secondo quanto emerso, la coppia sarebbe stata in fase di separazione. I due avevano figli, uno residente in Svizzera e l’altro a Trani.