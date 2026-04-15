Nel corso della notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti presso un’abitazione privata a seguito di una segnalazione pervenuta dal personale sanitario del 118.

L’allarme, come riferito dai militari, è scattato quando il proprietario dell’immobile, un pensionato 87enne del luogo, ha rinvenuto nel piazzale retrostante della propria dimora il corpo esanime di una donna di 66 anni, di origine romena, che in questo periodo era da lui ospitata a titolo gratuito. Secondo quanto emerso dai primi e immediati accertamenti condotti dai Carabinieri, la donna sarebbe precipitata dal terzo piano dell’edificio in circostanze che sono tuttora oggetto di attenta ricostruzione.

Sul posto sono giunti anche i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Cagliari, i quali hanno eseguito i rilievi tecnici necessari a cristallizzare la scena dell'evento.

L’Autorità Giudiziaria, sulla base degli elementi raccolti e sentito il parere del medico legale intervenuto, ha disposto il trasferimento della salma presso l’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale "Brotzu" di Cagliari, dove nei prossimi giorni verrà eseguito l’esame autoptico per chiarire le cause esatte del decesso.