Incidente stradale nelle prime ore della mattina ad Alghero, dove due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro all’incrocio tra via XX Settembre e via La Marmora.

L’allarme è scattato intorno alle 6:00, quando sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli si sono scontrati all’intersezione.

Uno dei conducenti è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area, mentre sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi.