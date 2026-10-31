Tragedia a Frosinone, dove un operaio edile di 38 anni, originario di Itri, in provincia di Latina, è morto questa mattina all'ospedale Spaziani dove era ricoverato da due giorni in seguito a un grave incidente sul lavoro.

L'uomo era infatti rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della palestra della scuola Maiuri, nel capoluogo ciociaro, mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione dell'edificio scolastico.

Nonostante il ricovero e le cure ricevute, per il 38enne non c'è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 31 ottobre, mentre restano in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e chiarire le circostanze della caduta.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Movimento 5 Stelle, che ha definito l'accaduto "L'ennesima tragedia sul lavoro".