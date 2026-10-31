Alcuni legami sono speciali e sono e rimarranno sempre indissolubili anche oltre la limitata dimensione fisica: sono quelli che vanno oltre le parole, capaci di nascere da uno sguardo e rimanere per sempre nel cuore. Quello tra Kinder, Labrador chocolate in servizio alla Questura di Firenze, e il suo conduttore Roberto era proprio uno di questi.

Una vita forse troppo breve, come quella di tutti i nostri amici a quattro zampe, ma sicuramente felice e intensa, ricca di esperienze, soddisfazioni e momenti indimenticabili. Insieme avevano condiviso un percorso importante, a partire dal corso cinofili antiesplosivo di Ladispoli, passando per i numerosi servizi svolti fianco a fianco, fino all'impegno in occasione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

In ogni occasione, Kinder ha saputo dimostrare il proprio valore, il coraggio e quella straordinaria professionalità che lo avevano reso un prezioso compagno di lavoro. Ma dietro il cane in servizio c'era anche un amico fedele, capace di regalare affetto, complicità e una presenza speciale.

Oggi, per Roberto, resta il dolore di un'assenza difficile da colmare. Perché Kinder non è stato soltanto un compagno di lavoro, ma una presenza quotidiana, un amico con cui condividere fatiche, soddisfazioni e momenti di vita. Un legame profondo, costruito giorno dopo giorno e destinato a non spezzarsi con la sua scomparsa, e descritto oggi dalla Polizia di Stato che commemora Kinder attraverso i propri canali social.

Ci sono impronte che il tempo non può cancellare. Quelle di Kinder resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e, soprattutto, di Roberto.

Corri libero, Kinder. Le tue impronte non svaniranno mai.