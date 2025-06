Una donna di 41 anni è precipitata dal balcone del suo appartamento al primo con la figlia neonata. La bimba, di tre mesi, è morta dopo il ricovero in ospedale.

Il dramma è avvenuto ieri a Messina, in una palazzina nel quartiere di Santa Lucia sopra Contesse. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la caduta è stata da un’altezza di circa quattro o cinque metri.

La mamma e la neonata sono state soccorse tempestivamente dal 118 e trasportate in codice rosso al Policlinico di Messina ma per la piccola, arrivata in condizioni disperate, non c’è stato nulla da fare. La madre, invece, è ancora ricoverata in terapia intensiva con prognosi riservata: ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto emerso, sembra che la donna soffrisse di una depressione post partum.