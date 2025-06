Un clamoroso attentato è stato messo a segno oggi, 16 giugno, dalle forze militari israeliane che hanno colpito la sede dell'Irib, la tv di Stato iraniana, situata nel distretto 3 di Teheran.

IL VIDEO IN DIRETTA

È stato diffuso online in serata il video choc che documenta il momento in cui la sede dell'emittente televisiva iraniana è stata colpita e le trasmissioni si sono interrotte. Nel video, divenuto virale sul web, la giornalista Sahar Emami era intenta a parlare davanti a una telecamera quando un forte boato ha interrotto il suo discorso. Il maxischermo alle spalle della donna si è spento, lo studio ha tremato per la forte esplosione e son comparsi subito in scena fumo, polvere e detriti mentre la giornalista si alzava abbandonato la scrivania rapidamente ma con compostezza.

Secondo l'agenzia di stampa Mehr, Emami è in buone condizioni ed è già tornata in onda "umiliando Israele". "La voce della realtà non verrà spenta", ha affermato la giornalista. La tv Irib ha dunque ripreso le sue trasmissioni in diretta per raccontari le concitate fasi del nuovo fronte che vede contrapposti Iran e Israele.

"NON CI METTERANNO A TACERE"

"Il regime sionista, nemico della nazione iraniana, ha condotto pochi minuti fa un'operazione militare contro l'emittente televisiva della Repubblica Islamica dell'Iran", ha dichiarato Hassan Abedini, un dirigente della tv. "Il regime non era a conoscenza del fatto che la voce della rivoluzione islamica e del grande Iran non sarebbe stata messa a tacere da un'operazione militare", ha aggiunto. Prima dell'attacco, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz aveva rilasciato una dichiarazione sibillina: "Il megafono della propaganda iraniana sta per sparire".