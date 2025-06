A partire dal prossimo anno scolastico, anche gli studenti delle scuole superiori non potranno più utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico. Lo stabilisce una circolare diffusa dal Ministero dell’Istruzione.

“Tale intervento appare ormai improcrastinabile”, afferma il ministro Giuseppe Valditara, sottolineando come “alla luce degli effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica, che un uso eccessivo o non corretto dello smartphone può produrre sulla salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche” sia necessario un cambio di rotta.

Valditara ricorda inoltre che “sono sempre più numerosi gli studi, così come risulta una sempre maggiore attenzione da parte degli organismi internazionali e delle istituzioni sanitarie sulla necessità di adottare politiche in grado di contrastare i preoccupanti fenomeni che tali ricerche mettono in luce”.

L’uso del cellulare resterà consentito solo se previsto da un Piano educativo individualizzato o da un Piano didattico personalizzato, oppure per motivate necessità personali.

Sarà inoltre ammesso nei percorsi tecnici specifici in cui l’uso dello smartphone risulti funzionale all’attività didattica. Resta confermato, per fini didattici, l’uso di pc, tablet e lavagne elettroniche.

Infine, attenzione anche all’Intelligenza Artificiale: “per promuoverne un uso efficace” nei processi di apprendimento, conclude il ministro.