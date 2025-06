Giornata intensa sul fronte incendi in Sardegna, dove in data odierna si sono registrati 20 roghi sul territorio regionale. In tre casi si è reso necessario l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo incendio è scoppiato in mattinata in agro di Bonorva, località C. Petteneddu. Le fiamme, che hanno interessato pascoli nudi e macchia mediterranea, sono state domate grazie all’intervento coordinato della Stazione del Corpo forestale di Bonorva, supportata dall’elicottero del CFVA di Anela, dai barracelli e dai volontari locali. Le operazioni si sono concluse alle 10:36.

Nel primo pomeriggio, un nuovo fronte si è aperto nella stessa zona, in località Madruncula. Lo spegnimento, complesso a causa del maestrale, ha richiesto l’intervento di due elicotteri regionali, due canadair (da Olbia e Ciampino), squadre del CFVA da Villanova Monteleone e Sassari, i VV.F. di Bono, Forestas, barracelli di Giave e diverse squadre di volontari. Bruciati circa 50 ettari.

Un terzo incendio è divampato a Furtei, in località S’Acqua Salsa, interessando campi coltivati. Sono intervenuti tre elicotteri regionali (da Villasalto, Pula e Lanusei), l’elicottero dell’Aeronautica Militare, e squadre di volontari e barracelli.

Intanto sono proseguite per tutta la mattinata le operazioni di bonifica dei roghi avvenuti ieri a Guasila, Bonorva e Mores.