C'è apprensione nel mondo del basket per le condizioni di salute Achille Polonara, il cestista della Virtus Segafredo Bologna che, dopo aver saltato gran parte delle LBA Finals per una iniziale sindrome mononucleosica, è risultato affetto da leucemia mieloide.

Ad annunciarlo è la stessa società: "Nel corso delle ultime settimane – si legge in un comunicato stampa – Achille Polonara è stato sottoposto a ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide. Polonara è ora ricoverato presso l’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna dove ha già iniziato le terapie specifiche. Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille e ai suoi affetti e augura al ragazzo una pronta guarigione".

Nel 2023, l'ala che dal 2012 veste anche la canotta azzurra si era dovuto fermare a causa di una neoplasia testicolare per cui era stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico. In seguito aveva dovuto osservare un lungo periodo di stop prima del ritorno in campo.

Ora il fulmine a ciel sereno, proprio alla vigilia del primo match della finale scudetto che vedrà contrapposte la sua Virtus (a caccia del 17° tricolore) e la Germani Brescia.

CUORE DINAMO

Quella di Achille Polonara è una carriera importante. Oltre 90 presenze con l'Italia e un talento riconosciuto in tutta Europa, dove ha vinto nei principali campionati: in Spagna nel 2019-20 con il Saski Baskonia, in Turchia con il Fenerbahçe nel 2021-22, in Lituania nel 2022-23 con il Žalgiris Kaunas.

In Italia ha vinto due Supercoppe con la Reggiana e la Virtus Bologna. Dal 2017 al 2019, fu protagonista assoluto con i colori della Dinamo Sassari incrociando la sua esperienza con la prima fase della felice gestione del c.t. Gianmarco Pozzecco.

Una stagione felice per il basket isolano con il Banco di Sardegna che andò a prendersi la FIBA Europe Cup. Fu il primo trofeo internazionale in casa Dinamo, un'affermazione che infiammò nuovamente i cuori della piazza sassarese dopo lo storico scudetto del 2015, la Coppe Italia e la Supercoppa dell'era Sacchetti.