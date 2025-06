Un vertice a Villa Devoto per analizzare l’esito delle elezioni nuoresi e rilanciare l’azione di governo in vista della pausa estiva. La presidente della Regione Alessandra Todde ha convocato oggi pomeriggio gli assessori e i capigruppo dei partiti della maggioranza del campo largo per fare il punto sui principali dossier aperti in Sardegna.

Un incontro operativo per stilare l’agenda politica delle prossime settimane, archiviato il decreto “Salva casa”. Tra i temi affrontati, i Trasporti: è in via di definizione il nuovo bando sulla continuità territoriale. La presidente Todde sarà a Bruxelles il 2 e 3 luglio, insieme all’assessora Barbara Manca, “per far fronte comune con il governo sulla nuova gara per le rotte agevolate in discussione all’Ue”.

Altro snodo chiave è l’assestamento di bilancio da circa 900 milioni di euro, che dovrebbe approdare in Consiglio entro luglio. Riflettori puntati anche sulla sanità, con un aggiornamento sul lavoro avviato dai nuovi commissari.

Secondo quanto trapela, non si sarebbe parlato di equilibri politici interni alla coalizione, anche se Todde continua gli incontri individuali con gli assessori per monitorare i dossier e definire le prossime linee guida del mandato.