Nuovi richiami alimentari segnalati dal Ministero della Salute e dalle catene della grande distribuzione. Negli ultimi giorni sono finiti sotto osservazione un lotto di salsicce piccanti per la presenza di nitrati oltre i limiti consentiti, alcune confezioni di ostriche per la possibile contaminazione da norovirus e un prodotto di ghiaccio a cubetti commercializzato da Eurospin per rischio microbiologico.

Il richiamo più recente riguarda le salsicce piccanti a marchio Salprosciutti, ritirate dal mercato per la presenza di nitrati oltre i limiti di legge a causa di un errore avvenuto durante la produzione. Il prodotto è commercializzato in confezioni sottovuoto a peso variabile con il numero di lotto 1702 SCP e con scadenza 15 luglio 2026, 22 luglio 2026 e 5 agosto 2026.

Le salsicce sono state prodotte in uno stabilimento di Montecompatri. A scopo precauzionale, l’azienda invita i consumatori a non consumare il prodotto appartenente ai lotti interessati e a restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Nei giorni scorsi era stato inoltre segnalato il richiamo di un lotto di ostriche concave “La delicata di Sardegna” a marchio I.Wai Food per la presenza di norovirus genoma II, rilevata nel corso di controlli ufficiali. Il prodotto è venduto in cassette da 500 grammi con lotto 26-B1885 e data di scadenza 28 maggio 2026, proveniente dallo stabilimento di produzione di Chioggia.

Lo stesso lotto era stato precedentemente richiamato anche con il marchio L’Acquachiara.

Tra i prodotti oggetto di richiamo figura infine anche il Ghiaccio a cubetti da 1 chilogrammo a marchio Blues Eurospin, per il quale è stata segnalata una possibile criticità legata a un rischio microbiologico. Lotto di produzione: B1304026. Nome del produttore: Premium Italia srl. Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 13/04/2028.

Le autorità raccomandano ai consumatori che fossero in possesso dei prodotti interessati dai richiami di non consumarli e di riportarli presso il punto vendita.