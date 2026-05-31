ATP si prepara all’avvio della stagione estiva 2026 con il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico verso le località balneari del territorio. Da venerdì 12 giugno entreranno infatti in vigore i nuovi orari estivi delle linee urbane e suburbane nei comuni di Sassari, Porto Torres e Sorso, con modifiche valide sia nei giorni feriali che festivi.

Cuore del piano estivo sarà il rafforzamento dei collegamenti con il mare, pensato per agevolare gli spostamenti di cittadini, pendolari e turisti verso le spiagge del nord-ovest della Sardegna durante i mesi estivi. Nel dettaglio, ATP attiverà le corse stagionali delle linee BB Sassari – Buddi Buddi, BB Sassari – Marina di Sorso, MP Sassari – Marina di Platamona e LM – Linea Marina. Previsto inoltre il nuovo assetto estivo della linea PT Porto Torres, con il collegamento diretto verso il litorale di Platamona attraverso la Circolare E, a conferma dell’attenzione dell’azienda verso una mobilità sempre più integrata tra città e fascia costiera. Contestualmente saranno aggiornati gli orari delle principali linee urbane e suburbane in capo ad ATP, che continueranno a garantire il collegamento tra i quartieri cittadini, le borgate e i centri dell’area vasta.

“L’avvio del servizio estivo rappresenta un appuntamento strategico per il territorio – sottolinea il Presidente Alessandro Zara – Anche quest’anno abbiamo lavorato per offrire collegamenti verso il mare, cercando di rispondere sempre al meglio all’aumento della domanda di mobilità tipico della stagione estiva, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico quale modalità da preferire in modo sempre crescente rispetto all’uso del mezzo privato”.