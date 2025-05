Un dolore profondo attraversa Iglesias, che oggi saluta con il cuore spezzato Giorgia Lorai, 29 anni, scomparsa all’ospedale oncologico di Cagliari dopo aver affrontato con forza e dignità una lunga malattia. Una giovane donna con un futuro pieno di sogni che la vita non le ha lasciato il tempo di realizzare.

Giorgia amava il turismo digitale e dopo la laurea in Scienze del Turismo, aveva proseguito gli studi con un master in patrimonio culturale ed enogastronomia, coronando il suo percorso con la laurea magistrale in Economia del Turismo all’Università Bicocca di Milano, ottenuta con il massimo dei voti.

La notizia della sua scomparsa ha commosso l’intera comunità, che oggi si stringe attorno alla mamma Martina, al papà Giuseppe e a tutti i suoi cari. Tanti i messaggi di affetto anche da chi non la conosceva personalmente. “Vola in alto, stellina”, scrive qualcuno. E un’amica aggiunge: “Ogni giorno è un dono. Spesso ci perdiamo dietro a futilità mentre c’è chi lotta per ciò che conta davvero: la vita, l’amore, la salute”.

L’ultimo saluto a Giorgia sarà domani, mercoledì 7 maggio, alle ore 16:00 nella parrocchia della Beata Vergine di Valverde.