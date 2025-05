Nel Sud Italia e nelle Isole, l'ondata di maltempo che ha investito il Centro Nord si farà sentire solo marginalmente. Le regioni meridionali, infatti, rimarranno in buona parte protette dall'alta pressione che resiste più tenacemente in questa area del Paese. Dopo i giorni di sole e temperature estive, il tempo si manterrà variabile, ma con precipitazioni più sporadiche rispetto al resto della penisola. Qualche rovescio potrà interessare soprattutto le zone interne e montuose nelle ore pomeridiane, ma senza fenomeni estremi. Le temperature, pur leggermente in calo, resteranno miti, mantenendosi su valori gradevoli e solo di poco inferiori alla media stagionale. Un miglioramento più deciso è atteso nel weekend, quando l'anticiclone tornerà a garantire sole e clima più caldo.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 6 maggio 2025 - fonte Arpas

Cielo prevalentemente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali tendenti all'attenuazionenelle e alla variabilità dalla tarda serata.

Mari: prevalentemente mossi, localmente molto mossi sul settore occidentale.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: mercoledì 7 maggio 2025 - fonte Arpas

Cielo irregolarmente nuvoloso

Temperature: stazionarie o in lieve calo.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali.

Mari: prevalentemente mossi, localmente molto mossi sul settore occidentale.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Per giovedì e venerdì si prevede invece cielo generalmente poco nuvoloso. Le temperature tenderanno ad un leggero aumento. I venti soffieranno deboli variabili. I mari saranno poco mossi sul settore orientale, mossi altrove con moto ondoso in progressiva attenuazione.