La Dermatologia della Casa della Comunità San Francesco di Nuoro potenzia la sua dotazione tecnologica con un nuovo videodermatoscopio digitale di altissimo livello. L'ASL n. 3 di Nuoro ha investito in questo strumento all'avanguardia per migliorare la diagnosi e il monitoraggio di lesioni cutanee come nevi, melanomi e tumori cutanei non melanociatri. Questo strumento di ultima generazione consente di acquisire e archiviare immagini ad alta risoluzione sia cliniche che in epiluminescenza, offrendo diversi ingrandimenti. La consegna e il collaudo del videodermatoscopio sono avvenuti questa mattina, testimoniando l'impegno della sanità territoriale verso l'innovazione tecnologica nella cura dermatologica.

"La videodermatoscopia ¬– spiega la dottoressa Maria Vittoria Masala, responsabile dell’ambulatorio di Dermatologia oncologica all’interno della Casa della Comunità San Francesco di Nuoro – è un indagine indispensabile per la diagnosi prece non solo del melanoma, ma anche di tumori cutanei quali carcinomi basocellulari e spinocellulari; con questa tecnica moderna, non invasiva né dolorosa, possiamo avere un confronto diretto e oggettivo di tutte le lesioni cutanee neviche a rischio, anche a distanza di tempo.

L’acquisto del nuovo videodermatoscopio – prosegue la dottoressa – andrà a vantaggio di tutta la sanità del territorio, e per questo ringrazio in particolare i funzionari del Servizio Provveditorato, che hanno seguito passo-passo l’acquisto del nuovo macchinario, e l’IFOM (Incarico di Funzione Organizzativa) della Casa della Comunità, dottoressa Carla Manca, per l’impegno profuso nella riuscita di questo importante investimento tecnologico, oltre che la Direzione Strategica

Aziendale della Asl di Nuoro e la Direzione del Distretto di Nuoro".

Grande soddisfazione da parte del Commissario Straordinario dell’ASL 3, Angelo Zuccarelli. "Il collaudo di questo fondamentale strumento diagnostico rappresenta un decisivo miglioramento per la specialistica ambulatoriale distrettuale, in particolare la dermatologia, e conferma l’ASL 3 di Nuoro impegnata nella costruzione di un modello avanzato di assistenza territoriale, capace di coniugare innovazione, qualità e centralità del cittadino".