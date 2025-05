Grande festa a Melito di Napoli, in provincia di Napoli, per la alla fortunata vincita di un giocatore al Lotto, come riportato da Agimeg.

Scommettendo su 5 numeri sulla ruota Nazionale (3-5-6-22-49), il giocatore ha centrato una quaterna Oro da 53.003 euro con una puntata totale di 4 euro.

Sempre in Campania, c'è stata un'altra vincita significativa al 10eLotto con una vincita Top Ten a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta, dove è stato realizzato un '4' da 6.000 euro.