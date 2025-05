A Cagliari, la famiglia dei centenari si arricchisce con i festeggiamenti del compleanno della signora Marcella Usai, che ha spento ieri 100 candeline. Presente alla festa anche la vice presidente del Consiglio comunale, Marzia Cilloccu.

La signora Usai, ex insegnante di matematica e scienze alla scuola "Garavetti", ha raggiunto i 100 anni godendo di ottima salute. Grazie al suo costante contatto con i giovani, si mostra ancora vivace e loquace nel narrare la sua vita. Durante la conversazione, ha sottolineato gli sforzi fatti insieme al fratello per continuare gli studi e ottenere successi personali e professionali nonostante la perdita della madre per tubercolosi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Durante l'incontro con Marzia Cilloccu, è emerso che la signora Usai era la nipote del gioielliere Usai di Piazza Martiri, vicino al celebre "Tramer". Prima di aprire la propria attività, la signora Usai ha lavorato presso la gioielleria gestita dal signor Usai, padrino della festeggiata e nonno dell'attuale vice presidente del Consiglio comunale, Teodoro Cillocco(u), deceduto durante un bombardamento nel maggio del 1943.

Presente alla celebrazione della nuova centenaria c'era il suo unico figlio, Corrado Nieddu. Marzia Cilloccu ha omaggiato Marcella Usai con una pergamena commemorativa e una medaglia celebrativa con lo stemma del Comune di Cagliari.