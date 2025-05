L'Ufficio delle Dogane di Cagliari, insieme all'AVIS provinciale di Cagliari, ha organizzato una giornata dedicata alla donazione del sangue, coinvolgendo anche altri enti attivi nell'area del porto storico di Cagliari.

Ieri mattina, giovedì 22 maggio, due unità mobili dell'Avis hanno fatto tappa nel parcheggio di fronte all'Ufficio delle Dogane, per raccogliere donazioni di sangue con la partecipazione del personale dell'ufficio, di altri enti e dei volontari. L'intento di questa iniziativa è stato sensibilizzare sull'importanza di aumentare il numero di donatori e sottolineare l'essenzialità della donazione per soddisfare il fabbisogno di sacche di sangue, soprattutto per i pazienti affetti da patologie come la talassemia o che necessitano di supporto ospedaliero.

Con questa attività, l'Ufficio delle Dogane di Cagliari si propone di diffondere la cultura della donazione, evidenziando quanto sia prezioso un gesto così semplice ma vitale per il benessere della comunità. La giornata si è sviluppata in un clima di collaborazione, confermando l'impegno condiviso nel promuovere azioni di responsabilità sociale e solidarietà verso la comunità.