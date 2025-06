Una fastidiosa presenza sta preoccupando i residenti di Torpignattara, Monte Mario e il litorale di Roma: una vera e propria invasione di blatte volanti, di dimensioni superiori alla media. Questi insetti si stanno manifestando sempre più frequentemente non solo all'aperto, ma anche all'interno delle case, riuscendo a sfuggire alle normali operazioni di disinfestazione.

L'aumento delle temperature ha portato infatti a una proliferazione di insetti, con le blatte giganti e volanti che rappresentano l'ultima minaccia urbana. Segnalazioni di enormi scarafaggi sono state fatte in diversi quartieri della periferia romana, tra il litorale di Fiumicino e le zone di Boccea, Aurelio e Monte Mario.

La blatta americana

Come riporta RaiNews, la specie trovata da molti residenti romani nelle proprie abitazioni è conosciuta come periplaneta americana, più comunemente nota come blatta americana, uno dei più grandi e veloci scarafaggi esistenti, in grado di compiere lunghi voli per spostarsi rapidamente.

Gli scarafaggi americani prediligono gli ambienti umidi e non sopportano il freddo, quindi si trovano soprattutto nei seminterrati di case o aziende dove la temperatura si mantiene intorno ai 20 gradi.