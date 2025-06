Avrebbe preso la decisione di denunciare diversi haters Elena Maraga, l'ex maestra di una scuola dell'infanzia nella provincia di Treviso che è stata licenziata a causa dei suoi contenuti su OnlyFans. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la 29enne si sarebbe infatti recata in questura a Treviso insieme al suo avvocato per presentare le denunce. Il legale della donna, come riportato da TgCom 24, avrebbe sottolineato che la lista degli haters coinvolti è lunga e comprende i "peggiori".

Recentemente, la donna aveva già querelato il padre di un suo ex alunno, colui che avrebbe reso pubblico il suo caso, e altre tre persone che l'avevano insultata online.

"Come sindacalista del Cub Scuola, che assiste la nostra associata, continuo a raccomandare alla gente di esprimere le proprie opinioni ma anche di moderare i termini. Fate attenzione: i social non sono spazi di vita riservata, ma sono spazi pubblici, soprattutto se andate a introdurre simili giudizi su una pagina che non è nemmeno la vostra ma quella della persona che andate a ingiuriare", ha dichiarato Fabrizio Dumas della Cub Treviso, come riportano Il Gazzettino e TgCom 24.