"Se l'Iran attaccasse gli Usa in qualsiasi modo, verrebbe colpito con tutta la forza dell'esercito americano": Sono le parole del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump che, secondo quanto riportato dal Guardian, havrebbe espresso il suo pensiero attraverso Truth in risposta alla minaccia di Teheran di attaccare le basi statunitensi in Medio Oriente.

"Gli Stati Uniti non hanno nulla a che fare con l'attacco all'Iran della notte scorsa. Se venissimo attaccati in qualsiasi modo dall'Iran, tutta la forza e la potenza delle Forze Armate statunitensi si abbatterebbe su di voi a livelli mai visti finora. Tuttavia, possiamo facilmente raggiungere un accordo tra Iran e Israele e porre fine a questo sanguinoso conflitto!!!", si legge nella nota

Intanto è trascorsa una nuova notte di raid iraniani su Israele e 13 persone sono state uccise da venerdì, come ha comunicato il primo ministro Netanyahu. "L'aggressione del regime israeliano all'Iran nel bel mezzo dei colloqui con gli Stati Uniti indica l'opposizione a qualsiasi negoziato", afferma il ministro degli Esteri iraniano Araghchi, aggiungendo che gli attacchi israeliani mirano a "far fallire i negoziati e la complicità degli Usa con Israele è deplorevole". Israele "ha oltrepassato una nuova linea rossa" attaccando i siti nucleari iraniani, secondo Araghchi. Intanto l'esercito israeliano ha invitato gli iraniani a evacuare le zone "vicine alle installazioni militari".