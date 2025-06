Una donna di 45 anni è stata uccisa a coltellate a Tolentino, in provincia di Macerata, durante la serata di ieri, sabato 14 giugno. Come riportato da SkyTg 24, la vittima, di origine albanese e madre di due figli di 21 e 23 anni, è stata brutalmente attaccata in pieno centro cittadino, davanti a numerosi spettatori.

Il presunto aggressore sarebbe risultato essere l'ex marito della vittima, un uomo di 55 anni originario anch'egli dell'Albania, da cui la donna era separata da tre anni.

Come riporta il quotidiano, al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo si trovava seduto su una panchina nelle vicinanze e non avrebbe opposto resistenza, mentre alcuni testimoni lo avrebbero sentito dire: "Ho fatto quello che dovevo".

Secondo le prime notizie, l'uomo, che si ritiene abbia disturbi psichiatrici, è stato condotto presso la caserma per essere interrogato dal pubblico ministero di servizio presso la Procura di Macerata. Non sembrano esserci segnalazioni pregresse a suo carico.