Una situazione familiare estremamente delicata segnata da presunti comportamenti violenti e vessatori ha visto oggi, domenica 15 giugno, un intervento da parte dei Carabinieri della Stazione di Monserrato, i quali hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari nei confronti di un 19enne di Monserrato, già noto alle forze dell'ordine, indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre convivente, un'impiegata di cinquantasette anni.

I Carabinieri hanno raccolto prove significative riguardanti presunti atti di violenza psicologica e comportamenti persecutori messi in atto dal giovane contro la donna. Sulla base delle prove raccolte, il Giudice ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla madre, insieme all'obbligo di indossare un braccialetto elettronico per monitorare il rispetto della misura cautelare.