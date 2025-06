Mentre le regioni del Sud Italia sono ancora sotto l'influenza dell'anticiclone africano, con temperature al di sopra delle normali per questa stagione, una massa d'aria fresca proveniente dal Nord Europa sta portando forti temporali al Nord, con previsioni che indicano un'estensione di tali fenomeni anche sulle zone montuose del Centro e del Sud a partire da lunedì, secondo il meteorologo Mattia Gussoni, esperto del sito www.iLMeteo.it.

Per la giornata di oggi, domenica 15 giugno, "sono previste punte massime fin verso i 36-37 gradi in Toscana, Lazio e Umbria con picchi oltre i 40 gradi nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Ampi spazi soleggiati e temperature bollenti inizialmente anche al Nord".

Una massa d'aria fredda si sta però avvicinando, il che potrebbe portare temporali a causa dello scontro con l'aria calda presente sull'Italia. Inizialmente previsti sulle Alpi occidentali, i temporali si estenderanno successivamente alle pianure di Piemonte e Lombardia, per poi raggiungere Veneto e Friuli Venezia Giulia durante la notte.

Si prevede che a partire da domani, lunedì 16 giugno, le masse d'aria instabile si sposteranno verso le regioni del Centro Sud, causando un calo delle temperature in linea con le medie stagionali.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, domenica 15 giugno

Cielo sereno con presenza di polvere desertica in sospensione.

Temperature: in ulteriore lieve aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli a regime di brezza, localmente moderati sui settori occidentali. Allineamento da ovest nord-ovest con rinforzi sulle Bocche di Bonifacio dalla tarda serata.

Mari: calmi o poco mossi.

Previsioni per domani, lunedì 16 giugno

Cielo sereno.

Temperature: minime stazionarie, massime prevalentemente in diminuzione a eccezione dei versanti orientale e meridionale.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest

Mari: poco mossi o mossi,

Tendenza per i giorni successivi

Martedì e mercoledì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature in moderata e localmente sensibile diminuzione. I venti soffieranno deboli o moderati da ovest nord-ovest, in attenuazione. Mari saranno mossi, molto mossi sul bacino occidentale.