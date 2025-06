Un atto di straordinario coraggio ha avuto purtroppo un tragico epilogo in provincia di Ferrara, dove il 16enne Aymane Ed Dafali si è gettato da un pedalò per soccorrere una coppia in difficoltà nel canale di Logonovo, tra Lido degli Estensi e Lido Spina. Grazie alla sua prontezza di riflessi, è riuscito a richiamare l'attenzione dei soccorsi e a contribuire al salvataggio, ma purtroppo pochi istanti dopo è morto annegato, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo.

La terribile vicenda, riportata da TgCom 24, è avvenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 15 giugno, quando Aymane si trovava su un pedalò con tre amici e hanno notato una coppia in difficoltà tra le onde. Nonostante l'arrivo imminente dei soccorritori, Aymane ha deciso comunque di tuffarsi per dare una mano. Tra le correnti, mentre la coppia è stata salvata, gli amici di Aymane lo hanno perso improvvisamente di vista.

Le squadre di salvataggio sono così tornate in acqua per trovarlo e poco dopo hanno recuperato il corpo senza vita del giovane. Nonostante i tentativi di rianimarlo sulla spiaggia, l'intervento dell'elicottero del 118 da Ravenna e la presenza della Capitaneria di Porto di Porto Garibaldi e dei carabinieri, Aymane è stato dichiarato morto poco dopo.

Sconvolti gli amici e la famiglia di Aymane, arrivata da Rovigo in serata. Il ragazzo era residente in Italia da circa tre anni e si era ben integrato nella comunità locale di Rovigo.