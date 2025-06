Si trovava già sotto divieto di avvicinamento per atti persecutori nei confronti di una collega di lavoro, una donna di 47 anni impiegata insieme a lui in un noto albergo a Cagliari, ora è indagato per condotte moleste e vessatorie avvenute tra giugno e settembre 2024, e all'alba di oggi, domenica 15 giugno, è stato arrestato a Selargius dai Carabinieri della locale stazione.

Si tratta di un operaio cubano di 44 anni, residente nel centro di Cagliari. La decisione di sostituire il divieto di avvicinamento con la custodia cautelare in carcere è stata presa sulla base di un aumento delle prove e del pericolo di ripetizione degli atti persecutori.

Dopo l'arresto, l'uomo è stato portato alla Casa Circondariale di Uta, dove rimarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.