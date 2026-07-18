Fedez papà per la terza volta. L'artista ha annunciato la nascita del suo bambino con un post pubblicato su Instagram, accompagnato da poche ma emozionate parole: “Una gioia così grande”.

Per il rapper si tratta del terzo figlio. In passato Fedez è stato sposato con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni: dalla loro relazione sono nati Leone e Vittoria, i due figli della coppia, oggi al centro della loro vita nonostante la separazione.

Il matrimonio tra Fedez e Ferragni, celebrato nel 2018 a Noto, è terminato dopo alcuni anni di relazione. Da allora entrambi hanno intrapreso nuovi percorsi personali, continuando a mantenere il ruolo di genitori per i loro due bambini.

Con l’arrivo del terzo figlio, avuto con la fidanzata Giulia Honegger, Fedez ha condiviso con i suoi follower un momento di grande felicità, celebrando pubblicamente questa nuova fase della sua vita.