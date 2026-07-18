Un drammatico incidente stradale si è verificato nel territorio di Mandas, dove un uomo che viaggiava in bicicletta ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto.

LA VITTIMA

Le cause e la dinamica dello scontro sono ancora in fase di accertamento. Secondo quanto ricostruito finora, una Citroen C3 condotta da una 43enne avrebbe investito il ciclista. L'impatto si è rivelato particolarmente violento e l'uomo, un ultrasessantenne non ancora identificato, è deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

I SOCCORSI

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenute le pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Senorbì e Gesico, insieme al Comandante della Stazione di Mandas. I militari hanno provveduto a isolare l'area interessata, regolare il traffico veicolare per evitare ulteriori pericoli e avviare i rilievi tecnici e planimetrici necessari a chiarire l'esatta dinamica dell'evento. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

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