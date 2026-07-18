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Si prospetta un'altra giornata impegnativa sul fronte incendi in Sardegna, dove il Corpo Forestale è impegnato nelle operazioni di spegnimento di un rogo divampato nelle campagne del Comune di Burgos, in località “R. Truveinerva”.
Per fronteggiare le fiamme sono stati impiegati, al momento, due mezzi aerei della flotta antincendio regionale: un elicottero Super Puma decollato dalla base di Alà dei Sardi e un elicottero proveniente dalla base di Anela.
Sul posto è presente il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Bono, che coordina gli interventi delle squadre impegnate nelle operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme.