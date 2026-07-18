Sono riprese all'alba le operazioni di spegnimento del vasto incendio che sta interessando i territori compresi tra i comuni di Noragugume, Ottana e Sedilo, tra il Nuorese e l'Oristanese.

Le fiamme hanno continuato a devastare numerosi ettari di territorio durante la notte e i punti di fuoco sono stati presidiati dalle squadre a terra, poiché i mezzi aerei non possono operare in notturna per questioni di sicurezza.

Secondo le prime stime, circa 500 ettari sarebbero andati in fumo dal pomeriggio di ieri, quando è scattato l'allarme nel centro Sardegna. Questa mattina stanno sorvolando l'area due elicotteri leggeri della flotta regionale e due Canadair, mentre una cinquantina di uomini a terra stanno dando manforte con mezzi e autobotti. Coinvolti nelle operazioni Corpo Forestale, Forestas, Protezione civile e Vigili del Fuoco.

L'incendio è sotto controllo, ma vanno spenti tanti piccoli fronti prima che arrivino le ore più calde del giorno e il vento torni a soffiare da nord, facendo aumentare le possibilità di una ripresa violenta del rogo.

Le fiamme, ieri, erano partite alle porte di Noragugume e l'incendio era stato dichiarato subito di interfaccia. Il fuoco che, inizialmente si stava avvicinando alle abitazioni, aveva poi cambiato direzione sospinto dal vento evitando così l'evacuazione delle case che era stata preventivata.