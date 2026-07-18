Resta alta l’attenzione sul fronte incendi in Sardegna, dove la Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di domani, domenica 19 luglio 2026, confermando il livello di rischio codice arancione, corrispondente a una situazione di pericolosità alta.

L’allerta riguarda sia Cagliari che l'intera Isola, con le condizioni meteo e ambientali previste richiedono massima prudenza e comportamenti responsabili da parte della popolazione per evitare che eventuali focolai possano trasformarsi in emergenze più difficili da gestire.

L’Amministrazione comunale di Cagliari invita cittadine e cittadini a prestare particolare attenzione e a rispettare tutte le indicazioni di sicurezza, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità delle persone, il patrimonio ambientale e il paesaggio.

La giornata odierna è stata segnata anche da diversi interventi per incendi in alcune zone della Sardegna. Fiamme a Burgos, nel Sassarese, e a Maracalagonis, nell’area metropolitana di Cagliari, hanno richiesto l’intervento delle squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento e controllo dei roghi.

Il secondo rogo è stato provocato da un terribile incidente stradale sulla Strada Statale 125 con un drammatico bilancio: un morto e 13 feriti gravi.

Con l’aumento delle temperature e la maggiore vulnerabilità della vegetazione durante il periodo estivo, resta fondamentale evitare qualsiasi comportamento che possa favorire l’innesco di incendi: dall’abbandono di materiali infiammabili all’utilizzo imprudente del fuoco nelle aree a rischio.

Il codice arancione indica una fase di particolare attenzione: un incendio, se non individuato e contrastato tempestivamente, può propagarsi rapidamente e interessare aree più vaste.