Il Parco ex Vetreria di Cagliari rimarrà chiuso nella giornata odierna, domenica 31 agosto, su disposizione del sindaco Massimo Zedda, che ha emanato un'ordinanza a riguardo.

La decisione è stata presa a seguito della segnalazione del dirigente del Servizio Parchi, verde e gestione faunistica, sulla presenza di calabroni asiatici all'interno dell'area.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto e hanno consigliato la chiusura temporanea del Parco per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali rischi per la salute, mentre la società Proservice è stata incaricata di avviare un intervento di disinfestazione mirato.

L'Amministrazione comunale chiede la collaborazione dei cittadini e fornirà aggiornamenti sulla riapertura del Parco ex Vetreria non appena saranno completate le operazioni di messa in sicurezza.