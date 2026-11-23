A cento anni dal conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda - unica donna italiana ad aver ricevuto il prestigioso riconoscimento nel 1926 - Viterbo si prepara a celebrare la grande scrittrice sarda con una due giorni di altissimo profilo istituzionale, accademico e artistico.

L'evento "Grazia: dall'isola al mondo", fortemente voluto e organizzato dall'Associazione Culturale Canne al Vento di Viterbo, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Viterbo e la direzione artistica del Prof. Stefano Lavra, si configura come uno dei più importanti omaggi nazionali al Centenario Deleddiano.

Un progetto culturale che unisce idealmente la Sardegna al Lazio, l'isola al continente, nel segno di una scrittrice che ha fatto della sua identità sarda una letteratura universale.

La manifestazione gode di patrocini di eccezionale rilievo, a testimonianza della portata nazionale dell'iniziativa:

Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Regione Autonoma della Sardegna, Università degli Studi della Tuscia, Polizia di Stato, Sodalizio Facchini di Santa Rosa, Unione dei Coltivatori Italiani, (UCI), Ombre Festival, Movimento Sportivo Popolare Italia Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Ministero dell'Interno.

L'Associazione Canne al Vento e il direttore artistico hanno voluto concepire un omaggio che riassumesse tutti i linguaggi ispirati da Grazia Deledda: letteratura, arte, teatro, musica e gusto.

VENERDÌ 27 NOVEMBRE - ore 10:00 Palazzo della Provincia di Viterbo

“In viaggio con Grazia”: letteratura, Arte e Teatro.

Dopo i saluti istituzionali, prenderanno l'avvio i lavori con relatori di prestigio nazionale:

Prof. Stefano Lavra, Dott.ssa Neria De Giovanni, i Maestri d'arte Mario Adolfi e Giovanni Pisanu. A seguire, premiazione e mostra dei lavori realizzati dagli studenti del Liceo Artistico “Francesco Orioli”, del Liceo Classico e Linguistico "Mariano Buratti" e della Scuola Secondaria di Primo Grado “Pietro Vanni”, a dimostrazione del legame vivo tra la Deledda e le nuove generazioni.

Alle ore 11:30 andrà in scena lo spettacolo teatrale "Antologia Deleddiana, viaggi emozionali" a cura di Boche Teatro e Teatro di Nuoro, con Giovanni Carroni, Miana Merisi, musiche in scena di Mauro Mibelli e Giampaolo Selloni. Produzione Boche Teatro - Nuoro.

SABATO 28 NOVEMBRE - ore 15:30 - Teatro dell'Unione di Viterbo

"Rileggere la Deledda a cento anni dal Nobel".

Aprirà i lavori il Sindaco di Viterbo Chiara Frontini.

L'anima sonora dell'omaggio a Grazia Deledda avrà come protagonisti tre compagini d'eccezione: - il canto ancestrale del Tenore Supramonte di Orgosolo, Patrimonio Immateriale dell'Umanità UNESCO;

- la grazia del Coro Femminile Eufonia di Gavoi diretto dal Maestro Mauro Lisei;

- la solennità della Banda Musicale della Polizia di Stato.

Non un semplice accompagnamento, ma parte integrante e sostanziale dell'omaggio: dalla voce più arcaica della Sardegna alla solennità dello Stato.

Sempre nella stessa serata si terrà il CONVEGNO DELEDDIANO DI ALTO PROFILO ACCADEMICO

Coordinerà e presenterà la giornalista e saggista Virginia Saba.

Relatori: Prof. Stefano Lavra: "Paesaggi d'incanto e la Sardegna ferita".

Prof. Dino Manca - Università degli Studi di Sassari: "I mondi di Grazia e una modernità che continua a travolgerci".

Prof.ssa Ilaria Muggianu Scano:"Grazia oltre Deledda. Fine dell'agiografia di un corpo estraneo". Dott.ssa Neria De Giovanni: "Roma è la mia meta: il sogno romano di Grazia".

Il Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Massimiliano Siddi: "Grazia Deledda: la letteratura come testimonianza del progresso giuridico".

Prof. Stefano Pifferi - Università degli Studi della Tuscia (UNITUS): "Altre alterità. Grazia Deledda, il viaggio, la scrittura".

Con la partecipazione di S.E.R. il Cardinale Giovanni Angelo Becciu.

A conclusione della serata, l'Associazione Menù Deleddiano sarà protagonista di un percorso letterario ed enogastronomico ispirato ai sapori, ai profumi e alla memoria della terra deleddiana, ultimo linguaggio dell'omaggio: quello del gusto.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

"A cento anni dal Nobel, l'Associazione Canne al Vento di Viterbo rende omaggio a Grazia Deledda facendo dialogare tutti i linguaggi che la sua opera continua ad ispirare: la parola della letteratura, i colori dell'arte, l'emozione del teatro, l'armonia della musica e il sapore autentico della sua terra".