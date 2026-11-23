Momenti di paura durante un concerto rap a Manchester, nel Regno Unito. Oltre 12mila persone sono infatti state evacuate dalla Co-op Live Arena dopo la diffusione di una sostanza sconosciuta nell'aria, che avrebbe provocato malori e problemi respiratori tra il pubblico.

L'episodio si è verificato nella serata di ieri, domenica 22 novembre, durante l'esibizione del rapper statunitense Don Toliver. Le autorità sono intervenute poco dopo le 22, quando sono arrivate le prime segnalazioni di spettatori che accusavano disturbi e manifestavano possibili sintomi di intossicazione.

La Greater Manchester Police ha dichiarato un'emergenza per coordinare l'intervento dei soccorsi e consentire l'evacuazione in sicurezza dell'intera struttura. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, più di 12mila persone sono state accompagnate all'esterno dell'arena.

Il bilancio sanitario parla di oltre 50 persone sottoposte a valutazione medica sul posto, alcune delle quali presentavano irritazioni agli occhi e problemi alle vie respiratorie. Una persona è stata trasportata al Manchester Royal Infirmary per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenute diverse squadre di emergenza, compresa l'unità specializzata nella gestione di incidenti con sostanze pericolose. Sono state avviate anche operazioni di decontaminazione a scopo precauzionale.

In un primo momento si era ipotizzato che potesse trattarsi di gas lacrimogeno, ma la sostanza non è stata ancora identificata. La polizia ha precisato che saranno avviati accertamenti per stabilire di cosa si tratti e ricostruire le modalità con cui è stata diffusa.

Sui social network sono circolati diversi filmati che mostrano spettatori mentre tossiscono e si coprono la bocca durante l'uscita dall'arena. La società che gestisce la Co-op Live ha comunicato di essere al lavoro con le forze dell'ordine per individuare le cause dell'accaduto.

Le autorità hanno invitato chiunque abbia partecipato al concerto e abbia successivamente manifestato sintomi a rivolgersi a una struttura sanitaria.